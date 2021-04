Trecker-Demo gegen Öffnung der Alten Süderelbe Stand: 21.04.2021 16:23 Uhr Mit mehr als 50 Traktoren haben Landwirte und Landwirtinnen sowie andere Betroffene am Mittwoch gegen eine mögliche Öffnung der Alten Süderelbe zur Tideelbe demonstriert.

Die Route der Trecker-Demo führte von Neuenfelde über die Köhlbrandbrücke und die Hafencity bis zum Jungfernstieg. Die Protestierenden versammelten sich am Vormittag und fuhren dann in einer Kolonne Richtung Hamburger Rathaus. An der Abschlusskundgebung nahmen etwa 80 Personen teil.

Im vergangenen Jahr hatten Fachleute vorgeschlagen, den früheren Elbarm wieder an die Tideelbe anzuschließen. Damit soll erreicht werden, dass die Fluten insgesamt nicht mehr so hoch auflaufen. "Nicht mit uns" oder "Keine Öffnung" war auf Plakaten an den Traktoren zu lesen. Die Demonstration habe für den Verkehr nur zu leichten Beeinträchtigungen geführt, sagte eine Polizeisprecherin.

28.000 Unterschriften gesammelt

Umweltschützer und Umweltschützerinnen befürchten, dass mehr als 100 Hektar Natur zerstört werden. Und Obstbauern und -bäuerinnen rechnen damit, dass der Wasserspiegel südlich der Elbe steigt. Das Aktionsbündnis Alte Süderelbe sammelte in den vergangenen Monaten rund 28.000 Unterschriften und übergab sie am Mittwoch dem Vizepräsidenten der Hamburgischen Bürgerschaft, André Trepoll (CDU).

CDU fordert Aus für Öffnungspläne

Die CDU-Fraktion erklärte, sie fordere ein sofortiges Aus der rot-grünen Öffnungspläne rund um die Alte Süderelbe und wollte einen entsprechenden Antrag in die Bürgerschaft einbringen. Die Risiken des Vorhabens seien größer als die Vorteile. Die SPD-Fraktion betonte, es gebe bisher lediglich einen Prüfungsprozess. Es sei eine Unterstellung, so zu tun, als sei die Öffnung der Süderelbe bereits beschlossene Sache.

