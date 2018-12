Stand: 20.12.2018 12:30 Uhr

Traumpaar getrennt: Danke, Helene und Florian!

Sie haben sich getrennt: Helene Fischer und Florian Silbereisen. Nach zehn gemeinsamen Jahren. Diese Neuigkeit hat viele andere Meldungen geschlagen. Der Florian und die Helene - das Ende eines Traumpaars?

Eine Glosse von Ocke Bandixen, NDR Info

Die entscheidende Frage zuerst: was wird jetzt aus dem Tattoo? Sie wissen nicht Bescheid? Wir helfen ihnen. "Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut wie ein Liebes-Tattoo ."

Die Sache mit dem Tattoo

Ja, das haben Sie vielleicht erkannt, waren zwei Zeilen aus dem bekannten Lied "Atemlos" von Helene Fischer. Oho. Oho. Macht sie dann immer, nachdem sie diese Zeilen gesungen hat. Und damit hat das Drama seinen Lauf genommen. Das mit dem gesungenen Liebes-Tattoo, das hatte Florian Silbereisen nämlich irgendwie falsch verstanden. Nicht als Vergleich: wie ein Liebestattoo. Er hat nämlich wirklich eines, also ein Tattoo, und zwar von Helene Fischer. Ein Bild von ihr auf dem Oberarm. Äh. Ja. Ziemlich groß. Und jetzt ziemlich blöd. Öhö. Öhö.

Danke, Helene und Florian - das Ende eines Traumpaares NDR Info - Auf ein Wort - 20.12.2018 18:30 Uhr Autor/in: Bandixen, Ocke Sie haben sich getrennt: Helene Fischer und Florian Silbereisen - nach zehn gemeinsamen Jahren. Das Ende eines Traumpaars? Ocke Bandixen bittet auf ein Wort.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

"Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei." heißt es weiter in dem großen Hit. Und das ist natürlich die Wahrheit. Und deshalb ist es auch an der Zeit, den beiden keine Häme hinterzuhauchen, sondern Dank: ein Traumpaar, endlich. Und doch so lange! Zehn Jahre Musik, Tanz, Auftritte. Er lädt sie in seine Sendung ein, sie lädt ihn in ihre Sendung ein. Sie singen ein Duett. War das schön!

Schlagzeilen für die bunten Blättchen

In Hollywood hatten sie: Liz Taylor und Richard Burton. Ava Gardner und Frank Sinatra. Und wir: Flori und Lenchen. Die Fischer und den Silbereisen. Was sie allein für das Auskommen der Mitarbeiter und die Auflage der vielen bunten Blättchen getan haben, kann man kaum beziffern. Allein dadurch waren wir alle doch immer ganz dicht an ihnen dran: "Helene Fischer. Es ist soweit: Ihr Traum wird wahr." Schrieb die "Neue Post" oder das "Das Goldene Blatt" oder "Die Frau mit Herz" im Jahr 2013. Welcher Traum war es doch gleich? Vielleicht dieser: "Helene und Florian - heimliche Hochzeit", hieß es weiter im März 2016. "Florian: geheimnisvolle Andeutungen - kommen ihm Zweifel an der Hochzeit?", munkelte man erst im Januar 2018. Im Februar dann: "Helene - endlich! Babygeheimnis gelüftet". "Was bedeutet die Hand auf ihrem Bauch?" Da war die Rede von Wunderärzten, Einsamkeit und vielen, vielen Geheimnissen und Schwangerschaften, manchmal auch geheimen Schwangerschaften oder schwangeren Geheimnissen, je nachdem. Und jetzt - natürlich die Schlagzeilen: "Musste es so enden?" "Bittere Tränen." Oder: "Sie hat schon einen Neuen." Euheu euheu.

Wie wird die Öffentlichkeit damit fertig?

Es gibt jetzt mehrere Strategien, damit als gesamtdeutsche Öffentlichkeit fertig zu werden: Ignorieren? Kaum möglich. Genau hinschauen? Ist da vielleicht ein neues Tattoo? Oder eine Hand auf dem Bauch, wo sie nicht hingehört? Und, natürlich, es ist ja bald Weihnachten: Es könnte auch noch ein Liebes-Comeback geben, wie die Beispiele von Taylor/Burton und Gardner/Sinatra gezeigt haben. Ihr Neuer ist Tänzer und Luftakrobat. Aus ihrer Show. Atemlos - Luftakrobat? Merken Sie was? Aha. Aha.

Ach, eines noch: Und die Sache mit dem Tattoo - das Problem hatten ja schon mehrere Menschen: Johnny Depp, der sich - seiner Sache ganz sicher - "Winona forever" - bezogen auf Winona Ryder tätowieren ließ. Wie es aussieht, hält das Tattoo länger als die Karriere der Schauspielerin. Und Heidi Klum ebenfalls, die sich "Seal"“ nach dem Vater einiger ihrer Kinder, dem Sänger Seal, auf den Unterarm schreiben ließ. "Sale" könnte sie vielleicht mit etwas Geschick daraus machen, wenn es mal nicht mehr so läuft.

Wir wünschen alles Gute. Allen. Und auch Florian und Helene. Sowieso. Und warten auf die Schlagzeile: Heute nichts passiert. Lied zu Ende.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 20.12.2018 | 18:25 Uhr