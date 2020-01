Stand: 14.01.2020 16:47 Uhr - NDR 90,3

Hamburg nimmt Abschied von Jan Fedder

Hamburg hat sich vor Jan Fedder verneigt: Familie, Freunde, Freundinnen und Fans nahmen im Michel Abschied von dem norddeutschen Urgestein. Zu der Trauerfeier kamen viele Prominente, darunter Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), TV-Koch Tim Mälzer, die Schauspieler Uschi Glas, Ben Becker, Michaela May und Axel Milberg, die Moderatoren Judith Rakers, Carlo von Tiedemann, Jörg Pilawa und Hugo Egon Balder sowie die Sänger Sasha, Klaus Meine und HP Baxxter.

Schwarze Flaggen und roter Teppich

Ebenso nahmen die Kollegen und Kolleginnen vom "Großstadtrevier" Abschied - nebst Truck Stop, deren Titelsong "Wenn der Schutzmann ums Eck kommt" die Kultserie seit 1986 begleitet. Mit Martin Semmelrogge, Martin May, Claude Oliver Rudolf und Heinz Hönig erwies auch die Besetzung von "Das Boot" dem einstigen Weggefährten ihre Treue sowie die Kollegen der NDR Serie "Neues aus Büttenwarder". Die Elbschiffe flaggten schwarz auf Halbmast und ließen ihre Schiffshörner erklingen, Taxi-Zentralen ließen schwarze Fahnen wehen.

Bereits am Vormittag war im Eingangsbereich des Michels ein roter Teppich ausgerollt worden. Der Norddeutsche Rundfunk übertrug die Trauerfeier live im NDR Fernsehen, bei NDR.de und in der NDR Hamburg App - und auch auf einer Großbildleinwand auf dem Kirchplatz. Einen kompletten Mitschnitt der Feier finden Sie später ebenfalls auf dieser Seite.

Röder: "Er hatte ein großes Herz"

Michel-Hauptpastor Alexander Röder führte durch den geistlichen Teil des Gottesdienstes. Er lobte Fedders "großes Herz und seinen Sinn für Gerechtigkeit". "Jan Fedder war in seinen Rollen gerade darum ein Sympathieträger, weil er nicht makellos war und nicht glatt und geschliffen redete", sagte Röder. Fedder sei ein Kind des Stadtteils St. Pauli mit seinem schillernden Leben auf dem Kiez, aber auch seinen Traditionen gewesen. "Dazu gehört auch sein Glaube", so der Pastor.

Auch der ehemalige NDR Intendant Lutz Marmor, der Programmdirektor des Ersten Deutschen Fernsehens, Volker Herres, und Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hielten Reden. Jan Fedder habe mit seiner unnachahmlichen norddeutschen Art für viele Menschen weit über Hamburg hinaus "ein Stück Heimat" dargestellt, sagte Marmor.

Bewegende Worte von Marion Fedder

Mit bewegenden Worten verabschiedete Marion Fedder sich von ihrem Mann. "Mein geliebter Jan, das ist der schwerste Gang, den ich je machen musste. Du warst meine Familie, mein Mann, mein Fels, mein engster Vertrauter, mein alles", sagte sie. Es werde nie wieder jemanden geben wie ihn. Jan und Marion Fedder hatten vor 20 Jahren im Michel geheiratet. Dass sie ihn hier heute beerdigen müsse, tue ihr unendlich weh, so die Witwe. Sein Platz in ihrem Herzen werde auf ewig mit Liebe gefüllt sein. "Nun muss ich dich auf deine letzte Reise schicken, einmal noch über die Reeperbahn - das hast Du dir gewünscht", sagte Marion Fedder. "Mein geliebter Jan, schlaf gut", sagte sie zum Schluss.

"Child in Time" im Michel, Trauerzug auf der Reeperbahn

Der Michel klang dabei anders als sonst: Mit dem Deep-Purple-Song "Child in Time" und "Knocking On Heavens Door" von Bob Dylan wurden unter anderem auch Musikwünsche von Jan Fedder selbst gespielt. Auch der Hamburger Klassiker "An de Eck steiht'n Jung mit'n Tüdelband" erklang. Zum Auszug spielte Michel-Organist Manuel Gera die Titelmelodie der Serie "Großstadtrevier".

Nach der Trauerfeier trugen sechs Polizisten den Sarg zum Leichenwagen, der anschließend über die Reeperbahn weitertransportiert wird. Auf der Reeperbahn erwiesen viele Fans Fedder die letzte Ehre. Der Schauspieler, der auf St. Pauli aufgewachsen ist, war am 30. Dezember in Hamburg gestorben. Er hatte sich eine Trauerfeier im Michel gewünscht - hier war er getauft und konfirmiert worden und hatte 2000 seine Ehefrau Marion geheiratet.

Kondolenzbuch liegt in der Davidwache

Noch bis Dienstagabend liegt in der Davidwache auf St. Pauli ein Kondolenzbuch aus, in das sich neben Bürgermeister Tschentscher bereits Hunderte Menschen eingetragen haben. Auch online können Sie Ihre Gedanken an Jan Fedder in einem Kondolenzbuch niederschreiben. Fedder wäre am 14. Januar 65 Jahre alt geworden. Er war 2012 an Krebs erkrankt und hatte seit Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach Medienberichten soll Fedder in den nächsten Tagen auf dem Friedhof Ohlsdorf im engsten Familienkreis beigesetzt werden.

Der Schauspieler hatte mit unverwechselbarer Stimme und Akzent norddeutsche Charaktere zu seinem Markenzeichen gemacht. Neben dem "Großstadtrevier" drückte er auch der Serie "Neues aus Büttenwarder" als Bauer Brakelmann seinen Stempel auf. Außerdem stand er für vier Siegfried-Lenz-Literaturverfilmungen vor der Kamera.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.01.2020 | 10:00 Uhr