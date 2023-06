Stand: 02.06.2023 18:36 Uhr Trauerfeier für Bertram Rickmers am Donnerstag im Michel

Für den verstorbenen Hamburger Reeder Bertram Rickmers ist am Donnerstag, den 8. Juni, im Michel eine große Trauerfeier geplant. Später soll Rickmers nach Informationen von NDR 90,3 im privaten Kreis beigesetzt werden. Rickmers war in der vergangenen Woche im Alter von 70 Jahren gestorben, nachdem er zuvor in seinem Haus eine Treppe heruntergestürzt war. Er galt als einer der bekanntesten deutschen Reeder, hatte Banken und Anleger im Zuge einer Insolvenz aber auch um Millionen Euro gebracht.

