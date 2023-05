Stand: 25.05.2023 06:31 Uhr Transporter brennt unter Bahnbrücke aus

In Rothenburgsort ist am Donnerstagmorgen ein Transporter unter einer Eisenbahnbrücke am Brandshofer Deich ausgebrannt. Die Strecke wurde vorsorglich gesperrt, betroffen ist davon aber nur der Güterverkehr. Ein Gutachter soll am Vormittag prüfen, wie stark die Brücke beschädigt wurde.

