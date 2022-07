Stand: 22.07.2022 12:42 Uhr Touristenzahl in Hamburg wieder auf Vor-Corona-Niveau

Es übernachten wieder mehr Touristen in Hamburg - und dieser Trend hält an. Im Mai wurden 635.000 Gäste und 1,39 Millionen Übernachtungen gezählt, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) freute sich darüber, dass die Zahlen damit wieder auf Vor-Corona-Niveau liegen. | Sendedatum NDR 90,3: 22.07.2022 12:00