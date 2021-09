Tourismus zieht in Hamburg wieder an Stand: 21.09.2021 11:02 Uhr Die Tourismusbranche in Hamburg hatte unter Corona besonders stark zu leiden. Im Ferienmonat Juli sind die Zahlen nun wieder kräftig angestiegen.

Rund 430.000 Menschen haben im Juli in Hamburg in einem Hotel, in einer Jugendherberge oder auf einem Campingplatz übernachtet. Das sind rund 10 Prozent mehr als im gleichen Monat 2020 - aber noch deutlich weniger als vor Corona. Vor zwei Jahren hatte das Statistikamt Nord rund 720.000 Gäste gezählt, ein Rekord bei den Übernachtungen.

Dänen sind Spitzenreiter

Im Schnitt haben in diesem Jahr Touristen und Touristinnen gut zwei Nächte in der Stadt verbracht. Jeder vierte kam aus dem Ausland. Spitzenreiter sind Dänemark, die Schweiz und die Niederlande. Hotelbetreibende freuen sich zwar über den Aufwärtstrend, sind aber bei weitem nicht zufrieden. Denn nicht einmal jedes zweite Hotelbett war in der Hochsaison belegt.

AUDIO: Tourismus hat im Juli zugelegt (1 Min) Tourismus hat im Juli zugelegt (1 Min)

Zahl der Fluggäste verdoppelt

Einen noch positiveren Trend als bei den Übernachtungen gibt es am Hamburger Flughafen. Im Juli sind dort rund 700.000 Fluggäste gezählt worden, fast doppelt so viele wie vor einem Jahr - aber weniger als halb so viele wie vor Corona.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.09.2021 | 12:00 Uhr