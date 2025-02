Tourismus in Hamburg: 2024 so viele Übernachtungen wie noch nie Stand: 18.02.2025 16:13 Uhr Hamburg ist bei Touristen und Touristinnen so beliebt wie noch nie. Im vergangenen Jahr hat die Stadt rund 16 Millionen Übernachtungen verzeichnet.

"Das ist für Hamburg ein überragendes Ergebnis", freute sich Michael Otremba von Hamburg Tourismus am Dienstag. 2023 hatte die Stadt etwa 15,4 Millionen Übernachtungen gezählt. Bei der Zimmerauslastung liegt Hamburg laut Otremba in Deutschland an der Spitze - und sei sogar besser als Paris oder Wien.

Hafengeburtstag und Caspar David Friedrich

Die Stadt ist laut Wirtschaftsbehörde unter anderem wegen der zahlreichen Messen und Veranstaltungen beliebt. Der Hafengeburtstag oder die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung in der Kunsthalle hätten viele Gäste nach Hamburg gelockt. Außerdem verzeichnete Hamburg 1,3 Millionen Kreuzfahrt-Passagiere - auch das ist ein Rekord.

Optimismus für das laufende Jahr

Im Schnitt blieben die Gäste etwa zwei Tage in Hamburg. Die meisten Besucherinnen und Besucher kamen aus Deutschland. Hamburg Tourismus und die Wirtschaftsbehörde blicken optimistisch auf dieses Jahr. Denn das neue Cruise Center Hafencity und das Westfield-Einkaufszentrum sollen eröffnen. Dadurch werden noch mehr Besucherinnen und Besucher erwartet.

