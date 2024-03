Stand: 05.03.2024 19:25 Uhr Tourismesse ITB in Berlin ohne Hamburg gestartet

In Berlin läuft seit Dienstag die weltgrößte Messe der Tourismusbranche - die ITB. Wie schon im vergangenen Jahr ist Hamburg mit keinem eigenen Stand vertreten. Das hatte die Hamburg Tourismus GmbH so entschieden. Deren Chef Michael Otremba will im Laufe des Jahres entscheiden, ob die Hansestadt 2025 wieder dabei ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 05.03.2024 | 15:00 Uhr