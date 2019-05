Stand: 17.05.2019 10:33 Uhr

Tour-Bus von DJ Bobo verunglückt

Ein Tour-Bus des Schweizer Musikers DJ Bobo ist am frühen Freitagmorgen auf der A7 in Hamburg in einen Unfall mit mehreren Verletzten verwickelt worden. Der Bus stieß vor dem Elbtunnel in Höhe Waltershof mit einem Lkw und einem Auto zusammen.

DJ Bobo war nicht an Bord

Der Reisebus, der mit drei Technikern des Musikers und einem Busfahrer besetzt war, fuhr in Richtung Volkspark. Dort soll am Abend DJ Bobo auftreten. Der Musiker war jedoch nicht an Bord des Busses. Gegen 5.40 Uhr fuhr der Bus auf einen vorausfahrenden Pkw auf, dieser wurde gegen einen Lkw geschoben.

Konzert soll stattfinden

Die Feuerwehr löste einen größeren Alarm aus: Rund 40 Einsatzkräfte waren an der Unfallstelle. "Drei Personen wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert", sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach Angaben des Managements von DJ Bobo handelt es sich dabei um die mitfahrenden Techniker im Bus. Das Konzert solle aber wie geplant stattfinden, erklärte das Management des Musikers.

Kilometerlange Staus

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden auch der Pkw- und der Lkw-Fahrer leicht verletzt. Nach einer Stunde war der Feuerwehreinsatz beendet und die gesperrte Oströhre des Elbtunnels konnte von Trümmerteilen gesäubert werden. In der Zwischenzeit hatte sich aber ein kilometerlanger Stau gebildet.

