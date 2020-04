Stand: 07.04.2020 14:30 Uhr - NDR 90,3

Totschlag in Kneipe: Acht Jahre Haft

Es war das Ende einer langen Alkoholnacht: Im Juni 2019 hat ein Mann in der Kneipe "Katy´s Hütte" im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek eine 36-jährige Frau getötet. Am Dienstag verurteilte das Hamburger Landgericht den 38-Jährigen wegen Totschlags zu acht Jahren Gefängnis.

Der Mann aus Algerien hatte in der Kneipe gejobbt. Die 36-jährige Frau, eine Mutter von drei Kindern, war zum Trinken dort. Als sie die letzten Gäste waren, gerieten sie in Streit über Sex. Der zum Tatzeitpunkt 37-jährige Aushilfskellner schlug und strangulierte die Frau, bis sie starb.

Videokamera zeichnete Tat auf

Zum Prozessauftakt hatte sich die Kammer Fotos der Leiche der Frau angesehen. Da hatte der Angeklagte kaum hinschauen können. Nun hört er das Urteil konzentriert, aber reglos an. Er hatte die Leiche in einem nahegelegenen Gebüsch versteckt. Auf dem Rückweg begegnete er dem Besitzer von "Katy´s Hütte". Der sagte später vor Gericht, der Angeklagte habe gar nicht aufgeregt oder panisch gewirkt. Seine Blutspuren habe er damit erklärt, ein Gast habe ihm eine Kopfnuss verpasst. Doch in der Kneipe war eine Videokamera installiert. Die hatte das Geschehen zum Teil aufgezeichnet.

"Es handelt sich um eine ungewöhnliche, fast schon bizarre Tat außerordentlicher Brutalität", sagte der Richter bei der Urteilsverkündung. Der Täter habe ein "gleichgültiges und mitleidloses Verhalten" an den Tag gelegt. Die Staatsanwaltschaft hatte für den 38-Jährigen eine Haftstrafe von neun Jahren gefordert. Die Verteidigung plädierte auf maximal sechs Jahre.

