Stand: 27.05.2023 13:54 Uhr Totes Baby in Billstedt: Mordkommission ermittelt

Die Hamburger Mordkommission ermittelt gegen eine Mutter in Billstedt. In ihrer Wohnung war am Montag ein Säugling gestorben. Es gab dort einen Rettungseinsatz, bei dem das Baby aber nicht wiederbelebt werden konnte. Einzelheiten zum Fall sind noch nicht bekannt. Die 32-jährige Mutter soll vor den Haftrichter kommen.

