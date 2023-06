Toter nach Messerattacke in Harburg Stand: 17.06.2023 10:26 Uhr In Harburg ist ein Mann bei einem Streit angegriffen und tödlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben hatte es am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache eine Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und einem oder mehreren Personen gegeben.

Anwohnende in der Wilhelmstraße in Harburg hörten den Streit am Freitagabend gegen kurz nach 22 Uhr. Kurz darauf entdeckten Passanten einen stark blutenden Mann mit mehreren Messerstichen, der vor einem Imbiss an der Ecke Eißendorfer Straße lag.

56-Jähriger starb am Tatort

Rettungskräfte konnten den 56-Jährige nicht mehr wiederbeleben. Seelsorgende kümmerten sich um die Angehörigen am Tatort. Mit mehreren Streifenwagen machte sich die Polizei auf die Suche nach dem oder den flüchtigen Tatverdächtigen - ohne Erfolg. Jetzt ermittelt die Mordkommission. Worum es in dem Streit ging ist noch unklar.

