Toter im Gleisbett: S-Bahn-Verkehr in Hamburg zeitweise eingestellt

Stand: 05.09.2023 09:45 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen ist an der S-Bahnhaltestelle Berliner Tor in Hamburg ein toter Mann im Gleisbett entdeckt worden. Wie der Mann gestorben ist, ist derzeit noch unklar.