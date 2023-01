Stand: 27.01.2023 14:43 Uhr Toter Radfahrer in Rahlstedt: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Tod eines Radfahrers in Rahlstedt sucht die Hamburger Polizei Zeugen und Zeuginnen. In der Meiendorfer Straße war am Donnerstagabend ein 65 Jahre alter Mann am Kreisverkehr in Höhe Spitzbergenweg gestürzt. Obwohl Passanten und Passantinnen Erste Hilfe leisteten, starb er noch an der Unfallstelle. Unklar ist, was sich genau abgespielt hat und ob der Mann möglicherweise angefahren wurde.

