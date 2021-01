Toter Mann aus der Alster ist vermisster 73-Jähriger Stand: 11.01.2021 12:06 Uhr Ein toter Mann ist am Sonntagmorgen in der Alster in Hamburg entdeckt worden. Jetzt ist seine Identität geklärt.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 73 Jahre alten Bewohner eines Altenheimes. Er sei einen Tag zuvor von einer nahe gelegenen Seniorenresidenz als vermisst gemeldet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen sei der Senior am Sonnabend nicht gefunden worden. Am Sonntagmorgen hatten dann zwei Kanufahrer den im Wasser treibenden Körper des Mannes auf der Alster bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Der Mann wurde in der Nähe der Bebelallee tot geborgen. Hinweise auf Fremdeinwirkung habe die Polizei nicht gefunden.

