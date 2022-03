Toter Mann am Michel: Polizei nimmt 46-Jährigen fest Stand: 29.03.2022 13:09 Uhr Nach einem tödlichen Messerangriff in der Nähe der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Der Zugriff passierte mitten in der Nacht in einem Hotel in St. Georg. Zielfahnder der Polizei nahmen dort den 46-jährigen Tatverdächtigen fest. Auf seine Spur kamen die Ermittler durch Bilder einer Überwachungskamera eines Restaurants im Portugiesenviertel. Auf denen ist zu sehen, wie der Tatverdächtige und sein späteres Opfer sich zeitgleich in dem Lokal aufhielten.

Leiche am frühen Morgen an der Michelwiese gefunden

Laut Staatsanwaltschaft sollen sie es auch zeitgleich verlassen haben. Was dann passierte, ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Klar ist nur, dass das Opfer - ein 62-jähriger Mann - am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr tot an der Michelwiese gefunden wurde. Laut Polizei soll er mit mehreren Messerstichen getötet worden sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes.

