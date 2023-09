Stand: 13.09.2023 14:59 Uhr Tonndorf: Passanten finden unbekleidete Leiche

Im Hamburger Stadtteil Tonndorf haben Passantinnen und Passanten am Mittwochnachmittag eine Leiche gefunden. Sie lag unbekleidet unterhalb einer Brücke an der Straße Am Pulverhof im Wasser. Neben der Leiche lag ein Fahrrad. Beamtinnen und Beamte des Landeskriminalamts sind vor Ort. Wegen des Einsatzes ist die Straße Am Pulverhof aktuell in beide Richtungen gesperrt.

