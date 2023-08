Stand: 06.08.2023 15:53 Uhr Tonndorf: Frau sticht ihrem Nachbarn mit Messer in den Bauch

In Tonndorf hat am Sonntagmittag eine Frau ihrem Nachbarn ein Messer in den Bauch gerammt. Nach Angaben der Hamburger Polizei hatte die Frau in der Straße Am Hohen Hause randaliert. Als sich ihr Nachbar beschweren wollte, stach sie zu und warf das Messer weg. Anschließend ließ sie sich widerstandslos festnehmen. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

