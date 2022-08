Stand: 12.08.2022 17:53 Uhr Tonndorf: Feuerwehreinsatz wegen Brand in Teemanufaktur

Die Feuerwehr ist am Freitag zu einem Einsatz nach Tonndorf ausgerückt. Dort brach am Mittag in der Abluftanlage einer Teemanufaktur ein Feuer aus. Laut Feuerwehr dauern die Löscharbeiten noch an. Die Anlage muss demontiert werden, um alle Glutnester zu finden. Etwa 50 Einsatzkräfte sind vor Ort. Es gab keine Verletzten. Zeitweise war über Hamburg eine Rauchsäule zu sehen. | Sendedatum NDR 90,3: 12.08.2022 17:00

