Stand: 12.08.2022 14:21 Uhr Tonndorf: Feuerwehreinsatz wegen Brand in Gewürzfabrik

Die Feuerwehr ist am Freitag zu einem Einsatz nach Tonndorf ausgerückt. Dort brennt es in einer Produktionshalle einer Gewürzmühle. Zwei Löschzüge versuchen, das Feuer in der Ahrensburger Straße zu löschen. Das ist allerdings offenbar nicht so einfach, da der Brand in einer Abluftanlage wütet. Zeitweise war über Hamburg eine Rauchsäule zu sehen. | Sendedatum NDR 90,3: 12.08.2022 14:00

