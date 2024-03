Stand: 03.03.2024 19:43 Uhr Tonndorf: Feuerwehr rettet Frau per Kran

Mit Hilfe eines Krans hat die Feuerwehr am Sonntagnachmittag in Tonndorf eine übergewichtige Frau aus ihrer Wohnung im sechsten Stock gerettet. Laut Feuerwehr hatte sie einen medizinischen Notfall erlitten und musste schnell in eine Klinik gebracht werden. Die Helfer holten sie durch ein Fenster aus der Wohnung und legten sie in einen Rettungskorb.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.03.2024 | 19:30 Uhr