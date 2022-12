Stand: 20.12.2022 19:30 Uhr Tonndorf: 80-Jähriger in seiner Garage überfallen

Ein 80-jähriger Mann ist am Montagabend in seiner Garage in der Eiderstraße in Tonndorf überfallen und beraubt worden. Nachdem er eingeparkt hatte, wurde er von zwei schwarz gekleideten Tätern zu Boden gerissen. Sie flüchteten mit Bargeld und einer Uhr. Eine Sofortfahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

