Stand: 06.12.2023 15:53 Uhr Tödlicher Streit um Geld: 38-Jähriger vor Gericht

Vor dem Hamburger Landgericht hat am Mittwoch ein Prozess gegen einen 38 Jahre alten Mann wegen Totschlags begonnen. Der Angeklagte soll im Juli dieses Jahres in einem Hinterhof im Stadtteil Heimfeld einen 54-Jährigen mit einem Küchenmesser erstochen haben. Der Anklage zufolge hatten sich Opfer und Täter wegen Geldforderungen gestritten und dann geprügelt haben. Das Opfer starb an Herz- und Lungenversagen infolge der Messerstiche. Bis zum 21. Februar sind 14 Verhandlungstage geplant.

