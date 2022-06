Tödlicher Streit in Lohbrügge: Polizei nimmt Mann fest Stand: 23.06.2022 15:21 Uhr Drei Monate nach einer tödlichen Auseinandersetzung bei einem Trinkgelage in Hamburg-Lohbrügge hat die Polizei einen 40-Jährigen verhaftet. Der Mann steht unter dringendem Verdacht, einen 43-Jährigen getötet zu haben.

Die Tat soll sich Ende März nach einem Trinkgelage im "Lindwurm" genannten Wohnblock in Lohbrügge abgespielt haben. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss an der Straße Röpraredder soll das 43-jährige Opfer gemeinsam mit zwei Frauen sowie dem Mieter Alkohol getrunken haben.

Messer in den Oberkörper gestochen

Währenddessen war ein weiterer Mann dazugekommen. Er hatte zunächst mitgetrunken, dann soll er dem anderen Mann ein Messer in den Oberkörper gestochen haben. Anschließend war der Angreifer geflüchtet. Eine der Frauen hatte zuvor die Wohnung verlassen. Als sie zurückkehrte, sah sie den Schwerverletzten und wählte den Notruf. Die Rettungskräfte konnten den Mann nicht wiederbeleben.

AUDIO: Festnahme nach tödlicher Messerattacke in Lohbrügge (1 Min) Festnahme nach tödlicher Messerattacke in Lohbrügge (1 Min)

Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Tatverdächtigen jetzt in seiner Wohnung fest. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Ein mögliches Tatmotiv ist nicht bekannt, die Mordkommission ermittelt weiter.

Weitere Informationen Lohbrügge: Mann nach Streit tödlich verletzt Der 43-Jährige wurde am Mittwoch tot aufgefunden. Die Hamburger Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.06.2022 | 15:00 Uhr