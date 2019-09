Stand: 11.09.2019 14:57 Uhr

Tödlicher Lkw-Unfall in Harburg: A1 gesperrt

Bei einem schweren Unfall auf der A1 zwischen Hamburg-Harburg und Stillhorn ist am Mittwochmittag ein Lkw-Fahrer tödlich verletzt worden. Der Mann fuhr offenbar mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf.

Dabei sei die Fahrerkabine des hinteren Lkw auf 80 Zentimeter zusammengedrückt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Aufräumarbeiten dauern an. Die Autobahn ist zwischen dem Maschener Kreuz und Stillhorn in Richtung Norden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.09.2019 | 15:00 Uhr