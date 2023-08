Stand: 09.08.2023 10:26 Uhr Tödlicher Arbeitsunfall: Junger Mann stürzt von Hallendach

In Heimfeld ist am Mittwochmorgen ein junger Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war er in einem Gebäude an der Wilhelm-Weber-Straße von einem Hallendach etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Alarmierte Rettungskräfte versuchten noch, ihn wiederzubeleben - jedoch vergeblich. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem tödlichen Sturz kommen konnte.

