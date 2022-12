Tödliche Schüsse in Shisha-Bar: Tatverdächtiger verhaftet Stand: 20.12.2022 12:58 Uhr Ein 27 Jahre alter Mann war Ende Juli in einer Shisha-Bar in Hamburg-Hohenfelde erschossen worden. Einer der beiden mutmaßlichen Täter wurde am Dienstagmorgen verhaftet.

Laut Staatsanwaltschaft kam die Polizei durch verdeckte Ermittlungen in der Szene auf die Spur des 24-Jährigen, der auf St. Pauli gewohnt haben soll. Er soll zusammen mit einem weiteren Täter in der Bar gezielt auf den 27-Jährigen zugegangen sein. Einer der Männer zog eine Pistole und schoss mehrfach auf Kopf und Brust des Opfers, das schwer verletzt zusammenbrach. Die Täter flüchteten. Der 27-Jährige erlag anschließend in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Ermittler stießen auf Drogenbande

Nach Angaben der Polizei bestätigte sich bei den Ermittlungen, dass ein Streit im Drogenmilieu Hintergrund der Tat war. Die Beamten und Beamtinnen seien auf die Spur einer mutmaßlichen Drogenbande gekommen.

Drei weitere Männer verhaftet

Bei Durchsuchungen in Hamburg und in Pinneberg konnte die Polizei am Dienstagmorgen Kokain und Marihuana sowie Schusswaffen beschlagnahmen. Zudem wurden drei Beschuldigte im Alter von 25, 26 und 46 Jahren verhaftet. Unter Verdacht steht auch ein 40 Jahre alter Mann, der sich bereits in Haft befand.

