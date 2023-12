Stand: 12.12.2023 13:03 Uhr Todesschüssen vor Shisha-Bar: Weiterer Verdächtiger gefasst

Vor gut zwei Monaten war ein 24-jähriger Mann vor einer Shisha-Bar an der Saseler Chaussee erschossen worden. Der mutmaßliche Schütze konnte bereits drei Tage später verhaftet werden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Am Montagabend wurde nun ein mutmaßlicher Mittäter verhaftet. Der 23-Jährige geriet in Bramfeld in eine routinemäßige Fahrzeugkontrolle.

