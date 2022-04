Todesdrohungen im Gefängnis: Islamist verurteilt Stand: 11.04.2022 12:54 Uhr Sechs weitere Monate Gefängnis: Das Amtsgericht Hamburg hat am Montag einen mehrfach vorbestraften Hamburger Islamisten wegen Bedrohung in zwei Fällen zu einer Haftstrafe verurteilt. Der 29-Jährige sitzt wegen islamistisch-motivierter Taten ohnehin schon für dreieinhalb Jahre in Haft.

Der Mann ist Wiederholungstäter, selbst im Gefängnis hat er immer weitergemacht. Im September bedrohte er einen Mitgefangenen mit dem Tod, als dieser mit anderen Insassen über Salafisten sprach und ihm die Äußerungen nicht passten. "Ich schneid' Dir den Kopf ab", hatte er gedroht. Und mit "ich schlachte Dich".

Richterin erkennt Wortwahl des IS

In der Wortwahl erkenne man die Propaganda der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) wieder, sagte die Amtsrichterin. Im Zusammenhang mit dem IS war der 29-Jährige auch zuvor schon aufgefallen. Es lief gerade ein Prozess vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht gegen ihn, als er den Mitgefangenen bedrohte. In diesem Prozess wurde er im Dezember 2021 verurteilt, weil er versucht hatte, Kämpfer für die Terrormiliz anzuwerben.

Mann in St. Georg verprügelt

Und das war nicht seine erste Verurteilung. Der Angeklagte ist einer der drei Männer, die vor eineinhalb Jahren in St. Georg einen Mann verprügelten, weil sie sich von ihm beim Beten gestört gefühlt hatten. Sie schlugen auf ihn ein, weil er sie gebeten hatte, Platz zu machen.

Insgesamt muss der der 29-Jährige nun vier Jahre Haft verbüßen.

