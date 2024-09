Stand: 24.09.2024 19:46 Uhr Tod vor 32 Jahren: Polizei sucht mit Foto neue Hinweise

Mehr als 32 Jahre nach dem Tod eines 59 Jahre alten Touristen in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs sucht die Polizei nun mit einem Foto des Opfers nach neuen Hinweisen. Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen darauf, dass sich Menschen melden, die damals Kontakt zu dem Mann hatten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Insbesondere hoffen sie dabei auf Hinweise zu einem etwa 20 Jahren Begleiter. Den soll das Opfer kurz vor seinem Tod in seinem Pensionszimmer am Hansaplatz getroffen haben. Am nächsten Morgen wurde der 59-Jährige tot in dem Zimmer gefunden. Außerdem wurde er bestohlen.

