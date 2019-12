Stand: 18.12.2019 13:02 Uhr

Tod nach einem Kneipenstreit: Mann vor Gericht

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/7.0.90

Sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 36-Jährigen im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek hat am Mittwoch der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter vor dem Hamburger Landgericht begonnen.

Die Anklage wirft dem 37-Jährigen Totschlag vor. Er habe die Frau am 11. Juni 2019 in einem Lokal bei einem Streit im Toilettenbereich geschubst, sodass sie mit dem Kopf auf ein WC stürzte. Dann habe er ihren Kopf auf den Fliesenboden geschlagen, sie mit Faustschlägen traktiert und mit einem Schal bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, sagte die Staatsanwältin. Die 36-Jährige starb an ihren vielfachen Verletzungen.

Leiche in einem Gebüsch verscharrt

Die Leiche soll der Angeklagte mit einer Sackkarre fortgeschafft haben. Die Polizei fand die tote Frau am Rande der Fischbeker Heide nach einer Suche mit einem Großaufgebot unter einem Gebüsch. Zuvor hatten Mitarbeiter des Lokals eine große Blutlache in der Gaststätte entdeckt.

Tote Frau in Fischbek: Prozess gestartet NDR 90,3 - 18.12.2019 13:00 Uhr Er soll eine 36-Jährige in einem Lokal in Neugraben-Fischbek so schwer verletzt haben, dass sie starb: Ein 37-Jähriger muss sich wegen Totschlags verantworten. Elke Spanner berichtet. HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/7.0.90

Als Aushilfe in dem Lokal gearbeitet

Der 37-Jährige gab an, er stamme aus Algerien. Er sei 2016 nach Deutschland gekommen und habe unter falscher Identität Asyl beantragt. Der Antrag sei abgelehnt worden. In der Kneipe habe er als Aushilfe gearbeitet. Er habe regelmäßig viel Alkohol getrunken und Drogen konsumiert. Der Inhaber der Kneipe habe ihn teilweise mit Kokain bezahlt. Er habe mehrfach Beziehungen zu Frauen gehabt, die aber immer nur "so eine Nacht" gedauert hätten.

Die Polizei hatte den Angeklagten einen Tag nach der Tat in Buxtehude (Landkreis Stade) festgenommen. Eine Überwachungskamera in der Kneipe hatte ihn bei der Tat teilweise gefilmt. Der Prozess wird fortgesetzt.

Rückblick: Tote in Fischbek - Mann festgenommen Hamburg Journal - 13.06.2019 19:30 Uhr In einer Kneipe in Fischbek kam in der Nacht zu Dienstag eine 36-jährige Frau ums Leben. Ein Aushilfskellner steht unter Verdacht, die Frau getötet und ihre Leiche beseitigt zu haben. HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/7.0.90

Weitere Informationen Leiche gefunden: 37-Jähriger festgenommen Die Hamburger Polizei hat in Neugraben-Fischbek die Leiche einer Frau gefunden. Sie war vermutlich vor zwei Tagen in einer Kneipe an der Cuxhavener Straße ums Leben gekommen. (13.06.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.12.2019 | 13:00 Uhr