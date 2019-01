Stand: 24.01.2019 11:43 Uhr

Tod nach Stromschlag: Marktbetreiber verurteilt

Nach dem Tod eines kleinen Jungen durch einen tödlichen Stromschlag in einem Harburger Supermarkt hat das Amtsgericht am Donnerstag sein Urteil gefällt: Die Richterin sprach die Betreiber des Markts, ein 44 und 48 Jahre altes Geschwisterpaar, der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen schuldig. Beide bekamen zehn Monate Haft auf Bewährung.

Stromschlag an der Kasse erlitten

In dem Prozess ging es um den Tod des vierjährigen Jonathan, der am 1. Juni 2016 starb, einen Tag nachdem er beim Einkaufen mit seinem Vater einen Stromschlag erlitten hatte. Diesen hätten die beiden Geschäftsführer zu verantworten, sagte die Richterin. Es sei auch für Laien erkennbar gewesen, dass die Elektroinstallation in dem Geschäft fehlerhaft war. Kabel hätten offen von der Decke gehangen, ein Trafo sei dilettantisch installiert gewesen. Die Richterin sprach von einem desolaten, nicht fachgerechten Zustand der Installation. Die vielen Menschen, die täglich einen Supermarkt besuchen, müssten darauf vertrauen können, dass ihnen beim Einkaufen nichts passiert.

Zusätzlich Geldstrafe

Damit die Strafe trotz der Bewährung spürbar sei, muss die Inhaberin drei Jahre lang monatlich 600 Euro an die Staatskasse zahlen, ihr Bruder und Mitinhaber muss 500 Euro zahlen.

Verteidigung wollte Freispruch

Die Verteidigung hatte einen Freispruch für die beiden Angeklagten verlangt. Bis zuletzt hatten alle Beteiligten erbittert vor Gericht gerungen, teils mit scharfen Worten und gegenseitigen Vorwürfen. Die Eltern von Jonathan wollten eine Verurteilung der Ladenbesitzer erreichen. Die Staatsanwaltschaft hatte für die Angeklagten eine Strafe von einem Jahr Haft auf Bewährung gefordert.

Der Vater des kleinen Jungen war beim Urteil im Saal, er zeigte keine Reaktion. Die Mutter war zuletzt nicht mehr zum Prozess gekommen, nach Aussagen ihres Anwalts geht es ihr sehr schlecht.

