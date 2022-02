Tod eines Babys: Vorwürfe an das Jugendamt Stand: 02.02.2022 20:39 Uhr

Bereits am Dienstag sah es so aus, als hätte es Versäumnisse des Jugendamtes gegeben. Die Antwort auf eine Anfrage von NDR 90,3 ist dann auch eindeutig: Bei einer Kindeswohlgefährdung werden sofortige oder angekündigte Hausbesuche durchgeführt. Alternativ wird die Familie in die Dienststelle eingeladen. So schreibt es das Bezirksamt Hamburg-Wandsbek. Im Falle der Familie aus Wandsbek ist allerdings nichts davon geschehen.

Anzeige wegen Misshandlung

Im April vergangenen Jahres hatte die Mutter des Babys ihren Lebensgefährten angezeigt. Der 30-Jährige hatte sie misshandelt - nur drei Tage nach der Geburt der gemeinsamen Tochter, als sie mit dem Säugling aus dem Krankenhaus nach Hause kam. Ihr Lebensgefährte verletzte sie mit dem Ellenbogen im Gesicht. Sie zeigte ihn an und die Polizei meldete das dem Jugendamt. Kindeswohlgefährdung hieß es da: ein kleines Baby mit offenbar gewalttätigem Vater.

Kein Besuch der Familie

Das Jugendamt aber suchte die Familie nie auf, bekam das Baby nicht zu Gesicht. Das hatte eine Mitarbeiterin des Amtes im Prozess gegen den Vater ausgesagt. Es gab zwar Versuche, Kontakt zur Familie aufzunehmen. Als die sich aber nicht zurückmeldete, beließ das Jugendamt es einfach dabei, es passierte nichts weiter. Das geschah im April. Im Mai war das Baby dann tot.

Helfrich: "Der Staat muss tätig werden"

Das Jugendamt hätte in einem solchen Fall über weitere Maßnahmen entscheiden müssen, so Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde. "Wenn das Leben des Kindes bedroht ist, dann muss der Staat tätig werden", so Helfrich. Wenn die Kontaktaufnahme nicht möglich sei, gebe es weitere Möglichkeiten auf die Familie zuzugehen, etwa vor der Tür zu stehen und hier noch einmal gezielt ins Gespräch zu kommen.

Mädchen erlitt Schädelfraktur

Das kleine Mädchen war Mitte Mai mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Woche später starb das zwölf Wochen alte Kind. Es wurde ein Schütteltrauma-Syndrom festgestellt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor. Der nicht vorbestrafte Angeklagte lebte laut Gericht mit Mutter und Tochter in Wandsbek zusammen. Die Mutter tritt in dem Prozess als Nebenklägerin auf.

