Tierschützer demonstrieren in Hamburger Innenstadt

Zu einer Demonstration gegen Tierversuche und für die Schließung von Tierversuchslaboren haben sich in Hamburg laut Polizei mehr als 13.000 Teilnehmer versammelt. Hintergrund der Kundgebung sind Misshandlungen von Hunden und Affen in einem Tierversuchslabor in Mienenbüttel im Landkreis Harburg.

Demonstration gegen Tierversuchslabor NDR 90,3 - 16.11.2019 15:04 Uhr Gegen Tierversuche demonstrieren in Hamburg erneut viele Menschen. Sie fordern die Schließung eines Tierversuchslabors. Helene Buchholz berichtet.







Veranstalter erwarten hohe Beteiligung

Die Polizei hatte bereits damit gerechnet, dass sich etwa 10.000 Menschen der Kundgebung anschließen würden. Am Nachmittag setzte sich der Demonstrationszug dann am Heidi-Kabel-Platz in Bewegung. Von dort führt der Demonstrationszug über Mönckebergstraße, Jungfernstieg, Gänsemarkt und Rathausmarkt durch die Innenstadt. Enden soll die Protestaktion am Speersort. Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben mit der größten Tierschutzdemo der deutschen Geschichte.

Schwere Vorwürfe gegen Laborbetreiber

Der Verein "Soko Tierschutz" gehört zu den Mitveranstaltern der Demonstration. Er wirft der Politik vor, sich hilflos gegenüber dem "Profitgeschäft mit dem Vergiften von Tieren" zu verhalten. Der Betreiber des umstrittenen Labors in Mienenbüttel, das Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT), versuche jetzt bewusst, von anderen Tierlaboren abzulenken. Dort plane man sogar einen Ausbau der Aktivitäten.

Tierschützer sehen Hauptverantwortung in Hamburg

Die Tierschützer fordern in ihrem Aufruf zu der Demonstration am Sonnabend die Freilassung aller Versuchstiere und das Ende aller Standorte des LPT in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die Hauptverantwortung liege in Hamburg, wo sich die Zentrale des Laborbetreibers befindet.

