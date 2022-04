Tierpark Hagenbeck: Streit zwischen Belegschaft und Geschäftsführung Stand: 07.04.2022 10:50 Uhr Mit dem Betriebsklima im Tierpark Hagenbeck ist es schon lange nicht zum Besten bestellt. Jetzt wird die Auseinandersetzung zwischen Belegschaft und Geschäftsführung in aller Öffentlichkeit ausgetragen.

Der Tierpark habe sein menschliches Miteinander verloren, heißt es in einem Offenen Brief aus der Belegschaft. Da ist von Respektlosigkeit, Diffamierungen und Demütigungen die Rede. Unter Tierpark-Chef Dirk Albrecht herrsche ein Klima der Angst. "Sollten einige wirklich Angst haben, müssen wir dringend drüber reden", schreibt Albrecht in seiner Stellungnahme. Bislang sei aber niemand auf ihn zugekommen.

Gute Konditionen bei Neu-Verträgen wegen Corona nicht einhaltbar

Kritik an seinem Führungsstil? "Klar und konsequent" - das sei nach dem jahrelangen Familienstreit an der Spitze des Tierparks und des damit einhergehenden Stillstands, für einige "sicher gewöhnungsbedürftig", räumt Albrecht ein. Und ja, es stimme auch, dass gute Konditionen in den Arbeitsverträgen angesichts der zehn Millionen Euro Einnahme-Verluste durch Corona, bei Neu-Verträgen nicht gehalten werden können.

Ob "Die Hagenbecker", wie sich die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Offenen Briefes nennen, auf das Gesprächsangebot des Tierpark-Chefs eingehen, steht noch nicht fest.

