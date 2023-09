Stand: 27.09.2023 09:30 Uhr Tierpark Hagenbeck: Streik vorerst beendet

Beim Tierpark Hagenbeck wird erstmal nicht mehr gestreikt. Der Arbeitskampf gehe aber weiter, stellte die Gewerkschaft IG BAU klar. Dafür hätten sich die Beschäftigten bei einer Mitgliederversammlung ausgesprochen. In einem offenen Brief wird kritisiert, dass Tierpark-Leiter Dirk Albrecht sich auch nach vier Wochen Dauerstreik noch weigere, mit der Gewerkschaft zu verhandeln. Bleibe es dabei, müsse die Geschäftsführung mit weiteren Streiks und Aktionen rechnen, so die Ansage.

