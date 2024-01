Tierpark Hagenbeck: So läuft die Inventur im Tropen-Aquarium Stand: 05.01.2024 19:55 Uhr Im Tropen-Aquarium des Hamburger Tierparks Hagenbeck wird zum Jahresbeginn gezählt, gewogen und gemessen. Mehr als 350 exotische Tierarten sind auf über 8.000 Quadratmetern dort zu Hause.

Erstmals dabei waren am Freitag vier neue Rauschuppen-Pythons. "Das ist die erste europäische Zoo-Nachzucht gewesen, und wir hoffen natürlich, dass wir die jetzt hier in Hagenbeck weiter vermehren können", sagte Guido Westhoff, Hagenbecks Zoologischer Direktor. Rund ein Kilogramm brachte jede der Schlangen auf die Waage.

Neue Weichschildkröten entwickeln sich gut

Mit 1,2 Kilogramm ähnlich schwer war eine der beiden Papua-Weichschildkröten. Die Messung des Panzers ergab eine Länge von 21,5 Zentimetern. Die Schildkröte gilt in ihrem Wildbestand als stark bedroht. Ein Gesundheits-Check ist daher besonders wichtig. "Das sind Nachzuchten aus dem Zoo Frankfurt, die wir jetzt seit drei Jahren haben", sagte Westhoff. "Innerhalb dieser drei Jahre hat sie ihr Gewicht fast verdoppelt - das ist ein sehr gutes Maß. Schildkröten wachsen langsam."

Chips helfen bei den Stechrochen

Die Stechrochen durften schwimmend an das Zentimetermaß. Mit einem Lesegerät wurde zunächst der Chip ausgelesen, so dass jeder Rochen zugeordnet werden konnte. Insgesamt befinden sich derzeit neun Jungtiere in der Lagune. Das größte misst mit rund einem Jahr rund 40 Zentimeter im Durchmesser. Ausgewachsene Tiere können eine Größe von bis zu 150 Zentimetern erreichen.

Taucher messen die Korallen

Aufwendig ist die Inventur bei den Korallen. Um sie alle von Hand zu vermessen, braucht es regelmäßige Tauchgänge. "Wir haben hier sehr viele alte Korallenstöcke, die zum Teil sogar seit der Öffnung des Hauses in dem Aquarium sind", erklärte Aquaristik-Leiterin Elisa Gülzow. Am Freitag war die Großpolypige Steinkoralle an der Reihe. Weitere Messungen soll es dann im Jahresverlauf geben.

Während der Winter-Monate ist das Tropen-Aquarium die beliebteste Attraktion bei Hagenbeck - zum Saisonstart im Frühling folgt dann die Inventur bei den übrigen Tieren im Tierpark.

