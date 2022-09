Tierpark Hagenbeck: Popp tauft Tigerbabys "Daria" und "Rida" Stand: 08.09.2022 18:15 Uhr Fußballerin Alexandra Popp hat am Donnerstag im Hamburger Tierpark Hagenbeck zwei Tigerbabys auf die Namen "Daria" und "Rida" getauft.

Zuvor hatten Besucherinnen und Besucher des Zoos zwischen vier zur Auswahl stehenden Namen für die Jungkatzen abgestimmt. Die weiteren Vorschläge waren "Ofeliya" und "Anastasia". Für DFB-Kapitänin Popp war es ein ungewohnter Termin, obwohl sie vor Jahren eine Ausbildung zur Zootierpflegerin abgeschlossen hatte. "Ich bin froh und dankbar, dass ich hier sein darf", sagte die 31-Jährige.

Zwei Bälle als Geschenk zur Taufe

Dass es während der Zeremonie in Strömen regnete, störte Popp nicht. "Man kennt das ja. Sowohl beim Fußball wie in der Tierpflege ist das normal." Mitgebracht hatte die Taufpatin den gut drei Monate alten Raubkatzen als Geschenk zwei Bewegungsbälle.

Popp: "Tierpflege liegt mir am Herzen"

Über eine mögliche Rückkehr in ihren alten Beruf nach dem Ende ihrer Profikarriere sagte die Vizeeuropameisterin: "Grundsätzlich vorstellen kann ich mir das schon. Ich habe das ja nicht einfach so gelernt. Mir war immer wichtig, dass ich etwas mache oder lerne, was mir am Herzen liegt, woran ich extrem viel Spaß habe. Und dazu gehört die Tierpflege."

TV-Tipp: Mehr zum Thema sehen Sie heute Abend im Hamburg Journal im NDR Fernsehen ab 19.30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.09.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere