Tierpark Hagenbeck: Orang-Utan "Bella" hat Geburtstag Stand: 19.04.2022 11:42 Uhr Im Tierpark Hagenbeck lebt die wohl älteste Orang-Utan-Dame der Welt. Jetzt ist "Bella" 61 Jahre alt geworden.

"Ihr geht es heute gut. Sie ist fröhlich und auf der Außenanlagen mit allen anderen Orang-Utans", sagte Revierleiter Tjark Rüther-Sebbel am Dienstag. Am Abend soll sie noch eine Obst-Torte zum Geburtstag bekommen. Im Tierpark leben sieben Orang-Utans zusammen. In freier Wildbahn werden die Tiere dem Revierleiter zufolge zwischen 40 und 50 Jahre alt. Da kein älteres Tier als "Bella" bekannt ist, gilt sie als die wohl älteste noch lebende Orang-Utan-Dame der Welt.

"Bella" seit 1964 im Tierpark Hagenbeck

"Bella" kam den Angaben zufolge 1964 in den Tierpark Hagenbeck. Seitdem zog sie sechs eigene und drei Adoptivkinder auf. "Bella" habe noch drei Zähne und mache sich für ihr Alter wirklich gut, erklärte Rüther-Sebbel. "Das Aufstehen dauert bei ihr ein bisschen länger, weil die Knochen eben alt sind. Wir versuchen, sie aus allem Stress rauszuhalten." Ihr Futter bekommt sie oft extra, damit sie sich nicht gegen die jungen Affen durchsetzen muss. Auf dem Speiseplan der Seniorin stehen oft süßes Obst, gekochte Kartoffeln, gekochter Reis oder auch Grießbrei mit Haferflocken.

Weitere Informationen Hagenbeck: Streifzug durch die Tierwelt Tausende exotische Tiere leben in der parkartigen Anlage in Hamburg. Attraktionen sind das Tropen-Aquarium und das Eismeer. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere