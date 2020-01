Stand: 22.01.2020 12:59 Uhr - NDR 90,3

Tierärzte und Polizei durchsuchen Tierheim

Sie kamen in Begleitung der Polizei: Wegen des Verdachts der Überbelegung haben am Mittwoch sieben Tierärzte und Tierärztinnen des Bezirksamts Hamburg-Mitte das Tierheim an der Süderstraße kontrolliert. Es gebe die Befürchtung, dass die Tiere nicht artgerecht vom Hamburger Tierschutzverein versorgt würden, sagte die Sprecherin des Bezirksamts, Sorina Weiland.

Razzia im Tierheim Süderstraße NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 22.01.2020 13:00 Uhr Ist das Hamburger Tierheim in der Süderstraße überbelegt? Nach anonymen Anzeigen und Hinweisen hat es jetzt eine Durchsuchung gegeben. Die Tierärzte kamen mit der Polizei.







Ergebnis noch unklar

Das Amt habe anonyme Anzeigen und Hinweise erhalten. Auf Nachfragen sei der Tierschutzverein seiner Auskunftspflicht nicht nachgekommen. Deshalb gab es jetzt die Kontrolle, bei der Tiere und Mitarbeitende des Tierheims gezählt wurden, um den Betreuungsschlüssel zu errechnen. Die Ergebnisse sollen Ende der Woche bekannt gegeben werden. Vom Verein war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Das Tierheim Süderstraße und das Veterinäramt des Bezirks liegen seit Monaten über Kreuz. Der Verein fühlt sich schikaniert und ist bereits gerichtlich gegen den zuständigen Amtstierarzt vorgegangen. Außerdem gibt es Berichte über zahlreiche Mitarbeiter, die im Streit das Tierheim verlassen haben.

