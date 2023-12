Tief "Zoltan" kommt: Sturm und Sturmflutwarnung für Hamburg Stand: 21.12.2023 11:20 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für heute und morgen vor Sturmböen, die das Tief "Zoltan" mit sich bringt. Außerdem gibt es eine Sturmflutwarnung für die kommende Nacht.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt vor einer Sturmflut in der Nacht zu morgen. Der Hochwasserscheitel wird heute Abend gegen 23.25 Uhr am Pegel St. Pauli mit einer Höhe von 4,12 bis 4,62 Metern über Normalhöhennull erwartet - das entspricht 2 bis 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser.

Die Polizei Hamburg ruft dazu auf, tiefer gelegene Gebiete, insbesondere im Hafen, in der Hafencity und in elbnahen Gebieten zu verlassen. Auch sollten Fahrzeuge in höher gelegene Gebiete gebracht und tiefer gelegene Gebäude vor dem Hochwasser gesichert werden. Der Hamburger Fischmarkt wird in der Regel ab Wasserständen von 1,5 bis 2 Metern über dem mittleren Hochwasser überspült.

Schwere Sturmflut für Freitag vorhergesagt

Für morgen zwischen 8 und 12 Uhr hat das BSH außerdem eine schwere Sturmflut vorhergesagt. Dann werden die Wasserstände voraussichtlich auf mehr als 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen.

Stürmisch und nass im ganzen Norden

Insgesamt bleibt es in ganz Norddeutschland stürmisch und nass, auch für Weser und Ems in wurden schwere Sturmfluten vorhergesagt. Schwerpunkt wird nach Angaben einer BSH-Sprecherin das Weser- und Elbegebiet sein.

"Donnerstag und Freitag Sturmtage im Norden"

Bereits am Mittwoch trat in Hamburg die Elbe über die Ufer. In Övelgönne überspülte das Wasser einen Parkplatz und Teile des Strandes. "Donnerstag und Freitag werden die beiden Sturmtage bei uns im Norden", sagte Meteorologe Frank Böttcher. Auch im Binnenland seien schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 90 Kilometern pro Stunde möglich.

Wohl keine weiße Weihnacht

Am Wochenende soll es regnerisch und mild bleiben. "Weihnachten wird eher grün sein", so Böttcher. Heiligabend liege die Temperatur bei etwa acht Grad - "also weit davon entfernt, dass es weiße Weihnachten geben kann".

