Tief "Zoltan": Warnung vor schwerer Sturmflut in Hamburg Das Tief "Zoltan" hat am Donnerstag mit viel Regen und starken Böen Hamburg erreicht. Für die Nacht zum Freitag warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) vor einer schweren Sturmflut.

Der höchste Wasserstand der Elbe wird am Pegel St. Pauli gegen 23.25 Uhr erwartet. Das Wasser steigt den Angaben zufolge auf "2,5 Meter über mittlerem Hochwasser". Die Hamburger Polizei rief dazu auf, tiefer gelegene Gebiete zu verlassen - vor allem im Hafen und in der Hafencity. Auch sollten Fahrzeuge in höher gelegene Gebiete gebracht und tiefer gelegene Gebäude vor dem Hochwasser gesichert werden. Der Hamburger Fischmarkt wird in der Regel ab Wasserständen von 1,5 bis 2 Metern über dem mittleren Hochwasser überspült.

Heruntergestürzte Äste, überflutete Keller

Durch den vielen Regen stehen in Hamburg bereits an vielen Stellen Wege und Grünflächen unter Wasser. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte am Donnerstagnachmittag, die Lage sei noch überschaubar. Bislang mussten die Einsatzkräften zu rund 30 wetterbedingten Einsätzen in Hamburg ausrücken, zum Beispiel weil Äste heruntergestürzt oder Keller überflutet waren. In Neueallermöhe stürzte ein Baum auf ein Auto.

Behinderungen im Bahnverkehr

Das Sturmtief "Zoltan" hat auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Wegen des Sturms stürzte am Donnerstag zwischen Wrist und Dauenhof in Schleswig-Holstein ein Baum um, wodurch der Bahnverkehr zwischen Hamburg und Kiel/Flensburg eingeschränkt wurde. Der Regionalverkehr zwischen Hamburg und Neumünster wurde in beide Richtungen vorübergehend eingestellt. Laut Deutscher Bahn gibt es derzeit Zugausfälle und Verspätungen auf den Strecken zwischen Hamburg und den Städten Kiel, Westerland und Bremen. Die U-Bahnen fahren in Hamburg auf den oberirdischen Strecken nur noch 40 Kilometer pro Stunde. Laut Hochbahn ist das eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass Bäume auf die Gleise stürzen sollten.

Weitere Sturmflut für Freitag erwartet

Für Freitag hat das BSH eine weitere schwere Sturmflut vorhergesagt. Gegen Mittag werden die Pegelstände der Elbe voraussichtlich erneut auf mehr als 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen. Insgesamt bleibt es in ganz Norddeutschland stürmisch und nass, auch für Weser und Ems in wurden schwere Sturmfluten vorhergesagt. Schwerpunkt wird nach Angaben einer BSH-Sprecherin das Weser- und Elbegebiet sein.

Weihnachtsmärkte beobachten Lage

Trotz des sehr stürmischen und regnerischen Wetters in Hamburg wollen die Betreiber der Weihnachtsmärkte ihre Buden zunächst wie geplant geöffnet lassen. Die Hütten seien sturmgesichert. Allerdings wolle man sehen, wie sich das Wetter entwickelt. Wenn es zu extrem werde, würden auch Weihnachtsmarkt schließen. Am wichtigsten sei, dass die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher nicht gefährdet sei.

"Donnerstag und Freitag Sturmtage im Norden"

Bereits am Mittwoch trat in Hamburg die Elbe über die Ufer. In Övelgönne überspülte das Wasser einen Parkplatz und Teile des Strandes. "Donnerstag und Freitag werden die beiden Sturmtage bei uns im Norden", sagte Meteorologe Frank Böttcher. Auch im Binnenland seien schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich.

Wohl keine weiße Weihnacht

Am Wochenende soll es regnerisch und mild bleiben. "Weihnachten wird eher grün sein", so Böttcher. Heiligabend liege die Temperatur bei etwa acht Grad - "also weit davon entfernt, dass es weiße Weihnachten geben kann".

