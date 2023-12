Tief "Zoltan": Warnung vor neuer schwerer Sturmflut in Hamburg Stand: 22.12.2023 05:57 Uhr Sturmtief "Zoltan" hält in Hamburg die Einsatzkräfte auf Trab. Umgestürzte Bäume, überflutete Straßen und beschädigte Bahnstrecken gab es in der Nacht zu Freitag. Am Mittag soll es eine weitere schwere Sturmflut geben.

Bisher ist die Feuerwehr schon fast 80 mal ausgerückt. Im Stadtteil Altona musste sie einen Mann aus seinem Auto befreien, der vom Hochwasser eingeschlossen war. Als der Wagen aufschwamm, konnte er nicht mehr die Tür öffnen. Verletzt wurde aber nach Polizeiangaben niemand.

Entwurzelte Bäume, fliegende Dachpappe

Durch die vielen Regenfälle der vergangenen Tagen war der Boden aufgeweicht, so konnte der Strum einige Bäume leichter entwurzeln. Gegen 22.20 Uhr stürzte ein Baum am Donnerstag auf drei parkende Autos am Bauerbergweg in Horn. In Hammerbrook wehten Windböen ein etwa 200 Quadratmeter großes Stück Dachpappe und Dämmmaterial eines Geschäftsgebäudes auf die Nordkanalstraße.

Keine Verletzten durch Sturm

Dutzende Schaulustige versammelten sich am späten Donnerstagabend an den Treppen zum St. Pauli Fischmarkt, der war von der Sturmflut komplett überspült worden. Die Wassermassen liefen dort in nahegelegene Hauseingänge, Geschäfte und Restaurants. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Sturm niemand verletzt.

Schwere Sturmflut am Mittag

Das Ende des Sturms ist noch nicht in Sicht: Heute Mittag erwartet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ein die nächste schwere Sturmflut am Fischmarkt. Die Wasserstände werden dann laut BSH auf etwa drei Meter über dem mittleren Hochwasser steigen. Das betroffene Gebiet sollte laut Polizei gemieden werden. Der Hochwasserscheitel wird gegen 11.49 Uhr am Pegel St. Pauli mit einer Höhe von bis zu 3,25 Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet.

Bahnverkehr rechnet mit weiteren Beeinträchtigungen

Reisende müssen wegen des Sturm auch am Freitag im Bahnverkehr mit massiven Behinderungen rechnen. Viele Strecken im Norden sind beschädigt - es gibt Verspätungen und Zugausfälle. Die Deutsche Bahn rechnet mit weiteren Einschränkungen im Personenverkehr.

Fahrgäste sollen sich kurzfristig informieren

Fahrgäste sollten sich kurzfristig online über ihre jeweilige Verbindung informieren, hieß es von der Bahn. Am Freitag fallen nach ersten Angaben etwa Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Hannover aus. Wer seine Reise jetzt verschiebt, kann das Ticket auch noch später nutzen, heißt es.

Ausfälle und Verspätungen am Donnerstag

Der Bahnverkehr war am Donnerstag heftig getroffen worden. Es gab in Regional- und Fernverkehr zahlreiche Ausfälle und Verspätungen aufgrund der Sturmschäden. "Teilweise können Beschädigungen erst bei Tageslicht abschließend beurteilt werden", teilte ein Bahn-Sprecher am Donnerstagabend mit.

Sturmtief "Zoltan": Zugausfälle in Regional- und Fernverkehr

HVV und S-Bahn ebenfalls betroffen

Auch beim HVV in Hamburg gab es am Donnerstag Unterbrechungen, so etwa auf der Linie U1 zwischen Lattenkamp und Kellinghusenstraße. Auch die S-Bahn in Hamburg fuhr wegen Bäumen auf den Gleisen zeitweise nicht ab Ohlsdorf in Richtung Poppenbüttel, wie eine NDR Mitarbeiterin berichtete..

Weihnachtsmärkte beobachten Lage

Trotz des sehr stürmischen und regnerischen Wetters in Hamburg wollen die Betreiber der Weihnachtsmärkte ihre Buden wie geplant geöffnet lassen. Die Hütten seien sturmgesichert. Allerdings wolle man sehen, wie sich das Wetter entwickelt. Wenn es zu extrem werde, würden auch Weihnachtsmarkt schließen. Am wichtigsten sei, dass die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher nicht gefährdet sei.

Wohl keine weiße Weihnacht

Insgesamt bleibt es in Norddeutschland bei relativ milden Temperaturen stürmisch und nass. Auch am Wochenende soll es regnerisch bleiben. "Weihnachten wird eher grün sein", so Böttcher. Heiligabend liege die Temperatur bei etwa acht Grad - "also weit davon entfernt, dass es weiße Weihnachten geben kann".

