Tief "Nadia" über Hamburg: Sturmflut erwartet Stand: 29.01.2022 21:19 Uhr Ein schwerer Sturm zieht in der Nacht von Samstag zum Sonntag über Hamburg. Der Hamburger Sturmflutwarndienst (WADI) warnt vor einer schweren Sturmflut.

Der Hochwasserscheitel am Pegel St. Pauli wird gegen 1 Uhr mit einer Höhe von 5,20 Metern über Normalhöhennull, das entspricht 3,05 Meter über dem mittleren Hochwasser, erwartet. Orkantief Nadia bringt orkanartige Böen nach Norddeutschland, - laut Deutschem Wetterdienst mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde.

Betroffene Gebiete meiden

Die Hamburger Polizei ruft dazu auf, betroffene Gebiete zu meiden. Tiefer gelegene Gebiete, insbesondere im Hafen, in der HafenCity und in elbnahen Gebieten sollte verlassen werden, Fahrzeuge in höher gelegene Gebiete gebracht werden.

Feuerwehr muss zu zahlreichen Einsätzen ausrücken

Die Hamburger Feuerwehr musste bisher zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, um unter anderem umgestürzte Bäume wegzuräumen. Auch im HVV kam es am Samstagabend auf den Linien U3, S21 und S3 wegen Sturmschäden zu Einschränkungen. Aufgrund von Sturmschäden kommt es im Fernverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland zu Zugausfällen und Verspätungen.

