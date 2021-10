Tief "Ignatz": Umgestürzte Bäume und Sturmflut in Hamburg Stand: 21.10.2021 17:08 Uhr Sturmtief "Ignatz" hat am Donnerstag kräftige Böen nach Hamburg gebracht. Für den Abend warnen die Behörden vor einer Sturmflut im Hafen.

Die Feuerwehr musste bis zum Nachmittag rund 40 Mal ausrücken. In Bramfeld, Meiendorf, Fuhlsbüttel und Wilstorf mussten Einsatzkräfte umgestürzte Bäume von den Straßen holen, Äste waren auch auf Autos gefallen. In der Beisserstraße in Ohlsdorf an der Grenze zu Steilshoop waren die Höhenretter im Einsatz, weil eine große Birke gegen ein vierstöckiges Wohnhaus gekippt war. Mithilfe eines Krans konnte der Baum entfernt werden. Eine weitere Birke hatte dort zwei Autos beschädigt. Das Bezirksamt Altona ordnete vorsorglich die Schließung des Wildgeheges Klövensteen an. Herunterfallende Äste könnten eine Gefahr darstellen.

Verspätungen im Zugverkehr

Leidtragende des Sturms sind auch Bahnreisende. Vor allem Richtung Kiel, Flensburg und Sylt gab und gibt es immer wieder Störungen, weil beispielsweise Äste auf Gleise stürzen. Auch bundesweit gibt es laut Deutscher Bahn massive Störungen. In Nordrhein-Westfalen wurde der Zugverkehr vorübergehend eingestellt.

Im weiteren Verlauf des Tages werden starke Sturmböen erwartet. Die Feuerwehr rechnet aber bislang nicht damit, dass sich die Einsatzlage deutlich verschärft.

Warnung vor Sturmflut

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt für den frühen Abend vor einer Sturmflut. Der Wasserstand werde auf St. Pauli 1,50 bis 2 Meter über dem Mittleren Hochwasser liegen. Der Scheitelpunkt in St.-Pauli soll um kurz nach 18 Uhr erreicht werden. Der Fischmarkt wird wohl überflutet und auch einige andere tiefergelegene Plätze könnten zeitweise unter Wasser stehen. Tiefliegende Gebiete im Hafen und in der Hafencity sollten gemieden werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.10.2021 | 17:00 Uhr