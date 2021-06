Stand: 18.06.2021 10:57 Uhr Tickets für das Strandkorb Open Air ohne App gewinnen

NDR 90,3 und Hamburg Journal verlosen Tickets für das Strandkorb Open Air im Cruise Center Steinwerder mit verschiedenen Konzerten. Seien Sie dabei und gewinnen Sie ein Ticket für ein Corona-konformes Live-Konzert.

Für diese Konzerte können Sie Tickets gewinnen:

18. Juni bis 21. Juni: 2x2 Tickets für Heinz Rudolf Kunze am 12. Juli

21. Juni bis 25. Juni: 3x2 Tickets für Sasha am 13. Juli

25. Juni bis 30. Juni: 2x2 Tickets für Gregor Meyle & Band am 3. Juli.

30. Juni bis 2. Juli: 2x2 Tickets für God save the Queen am 7. Juli

2. Juli bis 12. Juli: 3x2 Tickets für Helge Schneider am 14. Juli

Die Verlosung enden jeweils um 12 Uhr.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR sowie deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.06.2021 | 08:40 Uhr