Tickets für Preview "Unsere Geschichte - Der Elbtunnel: Pionierwerk und Staufalle" in Hamburg gewinnen Stand: 13.06.2023 10:11 Uhr Der Moderator der NDR Talk Show, Hubertus Meyer-Burckhardt, begibt sich immer wieder auf spannende, historische Entdeckungsreisen. In seinem neuesten Projekt "Unsere Geschichte – Der Elbtunnel: Pionierwerk und Staufalle" widmet er sich dem Nadelöhr des Nordens.

Dabei erzählt er schöne und interessante Geschichten hinter der Geschichte, findet Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und berichtet Atemberaubendes aber auch Skurriles aus der Geschichte des Elbtunnels. Gebaut in den 1970-er Jahren und 1975 eröffnet, stehen rund um den neuen Elbtunnel pro Jahr Autos und LKW gut 1.000 Stunden im Stau.

Weitere Informationen Neuer Elbtunnel: Hamburgs Hoffnungsträger unter Wasser Am Hamburger Elbstrand beginnen 1968 die Arbeiten am Neuen Elbtunnel. Auch nach dem Bau einer vierten Röhre ist die Unterführung weiter ein Nadelöhr. mehr

Neuer Elbtunnel - Nadelöhr auf dem Weg in den Norden

Der Neue Elbtunnel ist die wichtigste Verkehrsader Norddeutschlands: für den europäischen Durchgangsverkehr, für Pendelnde auf dem Weg nach Hamburg und zurück und für Touristinnen und Touristen auf dem Weg nach Norden. Hubertus Meyer-Burckhardt führt als Moderator durch die Geschichte sowie an für die Geschichte wichtigen Originalschauplätzen – auch direkt in den Tunnel, während einer Sperrzeit.

Gewinnen Sie Tickets für die Preview und eine exklusive Führung in der Elbtunnel-Betriebszentrale

NDR 90,3 und das Hamburg Journal verlosen 2 x 2 Tickets für die Preview der Dokumentation in Hamburg! Hubertus Meyer-Burckhardt, das Team, das den Film realisiert hat und einige der Schauspielenden werden ebenfalls anwesend sein.

Mit den Tickets für die Preview gewinnen Sie eine Teilnahme an einer VIP-Führung in der Tunnelbetriebszentrale Hamburg und können so einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Tunnelbetriebes werfen. Führungsbeginn ist um circa 16:30 Uhr vor der Preview am 6. Juli.

Wann?

Preview und Führung: Donnerstag, 6. Juli 2023

Start Führung: ca. 16.30

Einlass Preview ab 18:00 Uhr

Beginn Preview um 19:00 Uhr



Wo?

Preview: UCI Othmarschen

Baurstraße 2, 22605 Hamburg



Führung: Treffpunkt wird mit der Gewinnbenachrichtigung genannt.

Einsendeschluss ist der 27. Juni um 12:00 Uhr.

Der Gewinn wird unter allen Teilnehmenden verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der/die Gewinner/in wird von der Redaktion schriftlich benachrichtigt.

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen für die Verlosung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.06.2023 | 07:10 Uhr