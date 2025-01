Tickets für "Heiße Ecke" im Schmidts Tivoli gewinnen

Stand: 03.01.2025 12:00 Uhr

In der NDR Hamburg App von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal gibt es tolle Preise zu gewinnen. Bis zum 31. Januar können Sie an der Verlosung für "Heiße Ecke"-Tickets für die Vorstellung am 19. Februar 2025 im Schmidts Tivoli teilnehmen.