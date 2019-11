Stand: 20.11.2019 06:06 Uhr

Ticket-Affäre: Ex-Staatsrätin vor Gericht

Mehr als zwei Jahre nach dem Konzert der Rolling Stones im Hamburger Stadtpark beginnt heute der erste Prozess in der sogenannten Freikarten-Affäre. Angeklagt vor dem Amtsgericht ist die frühere Gesundheitsstaatsrätin Elke Badde (SPD). Die Staatsanwaltschaft wirft der 59-Jährigen Vorteilsannahme und Verleitung von Untergebenen zu einer Straftat vor.

Vergünstigte Karten erworben

Laut Staatsanwaltschaft hatte Badde zwei vom regulären Verkauf ausgenommene Tribünenkarten einschließlich vergünstigter Gebühren für 357,50 Euro gekauft. Die Karten stammten demnach aus einem Kontingent von 300 Kauf- und 100 Freikarten, die der ehemalige Leiter des Bezirksamts Hamburg-Nord, Harald Rösler (SPD), vom Konzertveranstalter verlangt haben soll. Das Bezirksamt war für die Genehmigung des Konzerts zuständig.

Erster Prozess zur Rolling-Stones-Ticketaffäre NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 20.11.2019 06:00 Uhr In der Rolling-Stones-Freikartenaffäre beginnt das erste Gerichtsverfahren. Die frühere Staatsrätin Elke Badde ist unter anderem wegen Vorteilsannahme angeklagt. Dietrich Lehmann berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Badde hatte zu der Zeit auch die Aufsicht über die Bezirke. In dieser Funktion soll sie Rösler auch rückwirkend den kostenlosen Besuch des Konzertes genehmigt haben. Sie habe als Vorgesetzte ein zurückdatiertes Schreiben abgezeichnet, so der Vorwurf. Damit habe Röslers kostenloser Besuch des Konzerts gemeinsam mit seiner Frau sowie die Teilnahme an einem Empfang nachträglich genehmigt werden sollen - ebenso wie die Weitergabe von vier Freikarten an Bekannte.

Hauptverfahren gegen Rösler folgt noch

Von den anfänglich 49 Ermittlungsverfahren in der Rolling-Stones-Affäre sind die meisten inzwischen eingestellt, der überwiegende Teil gegen Geldauflagen. Neben dem jetzt beginnenden Verfahren gibt es sieben weitere Anklagen. Auch das Hauptverfahren gegen Rösler ist noch offen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.11.2019 | 06:00 Uhr